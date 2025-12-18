Non ci sono sostanziali novità da riportarvi, saremo ancora interessati dal transito di un cavo d'onda, che ha portato all'isolamento di una goccia d'aria fredda sull'entroterra del Nord Africa. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica alto e livellato, ma caratterizzato da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Configurazione barica che ci espone ad un'avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 19 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.