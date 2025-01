L'alta pressione delle Azzorre, nel corso degli ultimi giorni, si è estesa verso le isole Britanniche e poi, seguendo il senso dei paralleli, sui Paesi dell'Europa centrale. Sul suo bordo meridionale sarà presente in quota un'ampia goccia di aria fredda, che interesserà i territori dell'Europa meridionale, nostra Penisola compresa. La descritta configurazione barica, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato, sulle regioni settentrionali e sulla Toscana aree geografiche maggiormente coperte dalla parte meridionale dell'area di alta pressione. Sulle regioni centrali sarà presente una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali e deboli precipitazioni, previste interessare l'Abruzzo ed il Molise. Al Sud e sulle due isole maggiori, direttamente interessate dalla goccia d'aria fredda presente in quota, avremo condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato. Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate delle precipitazioni, che sulla Calabria, la Sicilia e la Sardegna, potranno essere da sparse a diffuse e potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità. I fenomeni precipitativi potranno far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali e centrali, mentre al Sud e sulle due isole maggiori avremo dati termici in media o leggermente superiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI VENERDÌ 17 GENNAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potrebbero risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità generalmente moderata, con possibili locali rinforzi fino a forte.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso nelle immediate vicinanze della costa, nell'allontanarsi dalla stessa, il moto ondoso tenderà ad aumentare, fino ad avere condizioni di mare da mosso a molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuto aumento nei valori massimi. Nel complesso faranno registrare dati termici in media, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.