L'area di bassa pressione che ci ha interessato in questi ultimi giorni, si va muovendo verso levante, con la sua parte occidentale farà sentire ancora i suoi effetti sulla nostra Penisola. Al Nord e sulla Sardegna è prevista la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che tenderà gradualmente a dissolversi nel corso della seconda parte della giornata, lasciando spazio ad ampie schiarite. Al centro sarà presente una maggiore stabilità atmosferica e il cielo si presenterà poco nuvoloso. Al Sud e sulla Sicilia insterà una diffusa instabilità atmosferica, che porterà ad avere generali condizioni di irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici leggermente superiori sulle zone alpine e prealpine, in media sulle restanti aree del Nord, al Centro e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 29 NOVEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, qualche temporaneo addensamento nuvoloso maggiormente consistente, potrebbe formarsi nel corso della seconda parte della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord (Tramontana) e sarà, inizialmente, di intensità moderata, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà progressivamente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare mosso o localmente molto mosso. Il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della giornata.

Le Temperature: sono previste in diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici inferiori nei valori minimi e in media o leggermente inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o ottima.