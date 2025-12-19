Saremo interessati dalla parte più orientale di un cavo d'onda associato ad una ampia e profonda saccatura di origine artica, che dal Nord Atlantico si estenderà verso Sud fino a raggiungere la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo. Altresì farà sentire i suoi effetti, in particolare sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, anche una goccia d'aria fredda presente in quota e prevista collocarsi in prossimità del Golfo della Sirte. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica alto e livellato, ma caratterizzato da una blanda circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Configurazione barica che ci espone ad avvezioni di aria mite ed umida, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I fenomeni precipitativi potrebbero risultare intensi e persistenti sulla Calabria e sulla Sicilia, con la possibilità di far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda le temperature, sia nei valori minimi che in quelli massimi, faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI SABATO 20 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso.

Le Temperature: sono previste in contenuta diminuzione nei valori minimi e senza variazioni di rilievo nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.