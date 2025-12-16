Saremo interessati dalla parte orientale di un cavo d'onda, che ha portato all'isolamento di una goccia d'aria fredda sull'entroterra del Nord Africa. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica alto e livellato, ma caratterizzato da un circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Configurazione barica che ci espone ad un'avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere iniziali e generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso su tutte le nostre regioni, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, previste interessare, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, l'intero territorio nazionale. Nel corso della notte, i fenomeni precipitativi potrebbero essere maggiormente intensi e persistenti sulle regioni settentrionali, da metà giornata circa tenderanno progressivamente ad attenuarsi su tutte le nostre regioni. Altresì, sempre da metà giornata circa, assisteremo ad un graduale e parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche sulle regioni nord-occidentali, sul Lazio, sull'Abruzzo, al Sud e sulle due Isole maggiori. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, sulla Sardegna avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 17 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità da debole a localmente moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere generalmente mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in aumento nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, nottetempo potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.