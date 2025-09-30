Saremo ancora interessati dalla parte più occidentale di un'ampia goccia di aria fredda presente sull’Europa orientale. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria fredda ed instabile, di direzione di provenienza, mediamente, dai quadranti orientali. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso sulle regioni settentrionali, copertura nuvolosa che a tratti potrà risultare maggiormente compatta ed estesa sui settori centrale ed orientale. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità in prossimità dei rilievi appenninici romagnoli. Sulla Sardegna e sulle regioni dell'alto e medio versante tirrenico il cielo si presenterà, inizialmente, irregolarmente nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio. Nel corso della seconda parte della giornata seguirà un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Sulle regioni del versante adriatico e relative zone interne, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia, si prevedono condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità. I fenomeni precipitativi, localmente, potrebbero far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sui settori centrale ed orientale delle regioni settentrionali, sulle regioni del versante adriatico e relative zone interne, sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Sulle regioni nord-occidentali, su quelle dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Sardegna, avremo dati termici in media o leggermente inferiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MERCOLEDÌ 1 OTTOBRE 02025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti e che potrebbero dar luogo a locali ed occasionali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà inizialmente di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della seconda parte della giornata tenderà gradualmente a rinforzare fino a raggiungere, in serata, l'intensità di burrasca forza 7-8.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, la tendenza sarà verso una progressivo aumento del moto ondoso nel corso della seconda parte della giornata, fino ad avere condizioni di mare poco mosso in prossimità della costa, nell'allontanarsi dalla stessa il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare fino ad avere condizioni di mare agitato a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo nei valori minimi, mentre sono previste in contenuta diminuzione nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici in media sia nei valori minimi che in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.