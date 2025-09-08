Saremo gradualmente interessati dagli effetti dovuti ad un cavo, che vi ricordo rappresenta un'area di bassa pressione, legato ad una profonda area di bassa pressione presente sul Nord Atlantico, che si estenderà verso Sud fino a raggiungere la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo. Al suolo sarà presente ancora presente un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato. Configurazione barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza, mediamente, da SudOvest, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. La descritta configurazione barica porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale, previste interessare inizialmente le regioni settentrionali. Nel corso della seconda parte della giornata i fenomeni precipitativi sono previsti intensificarsi al Nord e propagarsi alla Toscana, al settore settentrionale del Lazio e più marginalmente alla Sardegna. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici generalmente in media, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, mentre sulle restanti aree del Paese avremo valori termici superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, superiori sulle restanti aree del Paese.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 9 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, in serata a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, localmente anche di forte intensità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.