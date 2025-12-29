Una vasta area di alta pressione è presente sul Nord Atlantico e si estende seguendo mediamente il senso dei meridiani dalle coste della Groenlandia verso Sud, fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo orientale è presente una profonda ed ampia saccatura di origine artica che dal Mare di Barents si estende verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. La posizione delle citate figure bariche favorirà un'avvezione di aria fredda di origine artico-marittima che interesserà anche la nostra Penisola, dove la pressione atmosferica tenderà gradualmente a diminuire. Configurazione barica che favorirà lo sviluppo di una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, avremo delle schiarite, che potranno essere anche ampie, che si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che localmente potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sulle regioni peninsulari e in media sulle due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 30 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno a degli addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: inizialmente si orienterà di direzione di provenienza dai quadranti orientali e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. In serata si disporrà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere quasi calmo o poco mosso, nel corso delle ore serali il moto ondoso tenderà gradualmente ad aumentare a largo fino ad avere generali condizioni di mare da mosso a localmente molto mosso.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente inferiori nei valori minimi e leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.