L'estensione dal Nord Atlantico verso la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo di una saccatura di origine artica, ha favorito la formazione di un'ampia area di bassa pressione, che per le ore centrali è prevista collocarsi, con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1000hPa tra il Golfo del Leone ed il Mare di Corsica. Figura barica che farà sentire i suoi effetti sulla nostra Penisola, portando ad avere condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno localmente manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, si prevede interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, al Nord, sulle restanti regioni peninsulari e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente superiori, sulla Sardegna avremo dati termici in media. Nei valori massimi avremo dati termici inferiori sulle due Isole maggiori e in media o leggermente superiori sulle regioni peninsulari.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 23 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni precipitativi, pur non assumendo caratteristiche di continuità in intensità e durata, potranno manifestarsi nell'intero arco della giornata.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-SudEst e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e da mosso a molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.