La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire nel corso della giornata, in seguito all'approssimarsi da ponente della parte orientale di una saccatura di origine artica, che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo. Figura barica che ci esporrà ad una avvezione di aria mite ed umida di direzione di provenienza dai quadranti meridionali, in seno alla quale si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Al suolo sarà presente ancora un campo di pressione atmosferica relativamente alto e livellato, ma comunque caratterizzato da una circolazione atmosferica a carattere ciclonico. Situazione che porterà ad avere un avanzate peggioramento delle condizioni meteorologiche, di conseguenza il tempo sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate delle precipitazioni che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, nel corso della giornata con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. I fenomeni precipitativi potrebbero risultare maggiormente intensi e persistenti, portando a far registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti, sulle regioni nord-occidentali, su quelle dell'alto e medio versante tirrenico e sulla Sicilia. Un graduale e parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche è previsto aversi sulla Sardegna nel corso della seconda parte della giornata. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali su quelle centrali e sulla Sardegna, al Sud e sulla Sicilia avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI MARTEDÌ 16 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con associate precipitazioni da isolate a sparse, che potranno manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-Est (Scirocco) e sarà di intensità forte, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forza 7, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione nel corso della seconda parte della giornata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da molto mosso ad agitato, il moto ondoso tenderà gradualmente ad attenuarsi nel corso della serata.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente superiori nei valori minimi e in media nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.