La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà ulteriormente a diminuire, perché saremo interessati da una saccatura di origine artica che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Figura barica che ci esporrà ad avvezioni di aria mite ed umida in quota, di direzione di provenienza dei quadranti meridionali, in seno alle quali si formeranno e muoveranno diversi sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, che con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, nel corso della giornata, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici da leggermente superiori a superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni settentrionali e in media o leggermente superiori sulle restanti aree del Paese. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente superiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità, con particolare riferimento alla seconda parte della giornata, potranno essere associate delle precipitazioni, che in serata potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità da debole a moderata. Nel corso della seconda parte della giornata ruoterà gradualmente fino a disporsi di direzione di provenienza da da Est-SudEst e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e da mosso a localmente molto mosso a largo.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.