L'alta pressione delle Azzorre si estesa verso Nord-Est fino a raggiungere le isole Britanniche e la penisola Scandinava. Sul suo bordo orientale è presente sui Paesi dell'Europa dell'est, un'area di bassa pressione, l'azione combinata delle due figure ci esporrà ad una avvezione di aria fredda di origine artico continentale, che favorirà la formazione di una area di bassa pressione che, per le ore centrali di oggi, è prevista collocarsi con un valore minimo di pressione atmosferica al suolo di circa 1009hPa, tra la Sicilia ed il Mar Ionio. Configurazione barica che, nella sua interezza, porterà ad avere generali condizioni di tempo stabile e sostanzialmente soleggiato sulle regioni settentrionali. Sulle restanti aree del Paese avremo generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato, soprattutto sulle regioni meridionali e sulla Sicilia. Su queste aree geografiche il cielo si presenterà da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità, sulle regioni centrali, potrebbero essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse. Al Sud e sulla Sicilia le precipitazioni sono previste manifestarsi da sparse a diffuse e potrebbero assumere anche carattere di rovescio. In particolare sulla Campania, la Basilicata e la Puglia, si potrebbero registrare cumulate pluviometriche da moderate ad abbondanti. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature faranno registrare nei valori minimi dati termici inferiori sulle regioni settentrionali e la Toscana ed in media sulle restanti aree del Paese, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo. Nei valori massimi avremo dati termici generalmente inferiori sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 12 GENNAIO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da iniziali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Nel corso della mattinata la copertura nuvolosa tenderà parzialmente a diradarsi, lasciando spazio a delle timide schiarite, in un contesto caratterizzato comunque da condizioni di cielo nuvoloso, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità di burrasca forza 7-8, con raffiche che potranno raggiungere l'intensità di burrasca forte forza 9.

Lo Stato del mare: è previsto essere poco mosso nelle immediate vicinanze della costa, nell'allontanarsi dalla stessa, il moto ondoso tenderà rapidamente ad aumentare, fino ad avere a largo condizioni di mare molto agitato o localmente grosso.

Le Temperature: sono previste in generale e sensibile diminuzione, piu apprezzabile nei valori massimi, nel complesso faranno registrare dati termici leggermente inferiori sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.