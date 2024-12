Nel corso della giornata di oggi, l’area di alta pressione di origine sub-tropicale, che ci ha interessato in questi ultimi giorni, andrà progressivamente ad indebolirsi, in seguito all'approssimarsi dal nord Europa di una saccatura di origine artica. Situazione che ci esporrà ad infiltrazioni di aria più fresca ed umida alle quote superiori, ciò favorirà la formazione di una irregolare copertura nuvolosa, che a tratti potrà risultare anche compatta. Condizioni meteorologiche interesseranno le regioni settentrionali e la Toscana, inizialmente sulle restanti aree del Paese avremo tempo stabile. Già nel corso della mattinata la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare sulla Sardegna e sulle regioni centrali, poi nel corso della seconda parte della giornata si estenderà anche alle regioni meridionali ed alla Sicilia. Non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Nel corso delle ore notturne ed al primo mattino, sulla pianura Padana, le zone costiere del nord e le valli delle regioni centrali, potranno formarsi foschie dense e banchi di nebbia, che tenderanno parzialmente, al nord, o totalmente, al centro, a diradarsi nel corso delle ore diurne. Per quanto riguarda il contesto termico, le temperature nei valori in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 2024, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, in tarda serata a detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse, che potranno essere anche a carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Sud-SudOvest e sarà, inizialmente, di intensità debole, tenderà gradualmente a rinforzare nel corso della giornata. In serata ruoterà fino a disporsi di direzione di provenienza da Sud-Ovest (Libeccio) e sarà di intensità di burrasca forza 7.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso, con moto ondoso in graduale aumento nel corso della giornata fino ad avere condizioni di mare da molto mosso ad agitato, con mareggiate lungo le coste esposte al vento.

Le Temperature: sono previste senza variazioni di rilievo e nel complesso faranno registrare valori termici in media o leggermente superiori, sia nei valori minimi che nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.