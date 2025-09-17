La pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà ad aumentare, grazie all'espansione verso verso le nostre latitudini di un promontorio di alta pressione di origine sub-tropicale. Figura barica che porterà ad avere generali condizioni tempo stabile e soleggiato sull'intera Penisola. Sulla Sardegna potrebbero aversi dei temporanei addensamenti nuvolosi, dovuti principalmente alla formazione di nubi alte e stratificate che potrebbero velare in parte o totalmente il cielo. Sulla Sicilia il cielo si presenterà da nuvoloso a parzialmente nuvoloso, addensamenti maggiormente consistenti potrebbero formarsi sul settore Sud-Orientale, non sono previste precipitazioni associate a detta nuvolosità. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi, faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sull'intero territorio nazionale, mentre nei valori massimi avremo dati termici superiori su tutte le nostre regioni.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso.

Il Vento: si orienterà inizialmente di direzione di provenienza da Nord-Est (Grecale) e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi. Nel corso della giornata tenderà progressivamente ad attenuarsi e a disporsi di direzione di provenienza variabile.

Lo Stato del mare: inizialmente è previsto essere poco mosso in prossimità della costa e mosso a largo, la tendenza sarà verso una graduale attenuazione del moto ondoso nel corso della giornata.

Le Temperature: non subiranno variazioni di rilievo, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi e superiori in quelli massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa nottetempo ed al primo mattino.