Alle ore 16:03 della giornata odierna cadrà il solstizio d'inverno, che darà inizio astronomicamente alla stagione invernale nel nostro emisfero, quello boreale. Per quanto riguarda il tempo che farà, si prevede che la pressione atmosferica sulla nostra Penisola tenderà gradualmente a diminuire, perché saremo interessati dalla parte orientale di una ampia e profonda saccatura di origine artica, che dal Nord Atlantico si è estesa verso Sud fino a raggiungere la penisola Iberica ed il bacino occidentale del Mediterraneo. Figura barica che ci esporrà ad avvezioni di aria mite ed umida di direzione di provenienza in quota dai quadranti meridionali, in seno alle quali si formeranno e muoveranno dei sistemi nuvolosi. Situazione che porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile ed a tratti perturbato che nel corso della giornata, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni nord-occidentali e sulla Sardegna, sulle restanti aree del Paese avremo dati termici in media o leggermente superiori. Nei valori massimi avremo dati termici da leggermente superiori a superiori sulle regioni peninsulari e in media sulle due Isole maggiori.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 21 DICEMBRE 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle locali ed occasionali precipitazioni, che potrebbero manifestarsi anche a carattere di rovescio.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Est-NordEst e sarà di intensità debole con possibili locali rinforzi.

Lo Stato del mare: è previsto essere da poco mosso a localmente mosso a largo.

Le Temperature: sono previste in generale e lieve diminuzione, nel complesso faranno registrare

dati termici in media nei valori minimi e in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta, potrebbe risultare a tratti scarsa sulle zone collinari.