Non ci sono sostanziali novità da riportare in merito alla configurazione barica presente su scala sinottica Atlantico-Europea, un promontorio di alta pressione delle Azzorre si è elevato verso Nord fino a raggiungere l'Islanda, sul suo bordo orientale è presente una saccatura di origine artica, che dal Mare di Groenlandia e di Barents si è estesa verso Sud fino a raggiungere le nostre latitudini. Configurazione barica che favorisce una avvezione di aria fredda di origine artico-marittima che raggiunge, attraversando i paesi dell'Europa centro-occidentale, la penisola Iberica e contestualmente ha portato alla formazione di un'ampia area di bassa pressione, che con diversi valori minimi di previsione atmosferica al suolo di circa 1000hPa, interessa quasi interamente il continente europeo. Situazione che sull'Italia porterà ad avere generali condizioni di tempo instabile, che favoriranno l'insorgere di una irregolare copertura nuvolosa, nel corso della giornata delle schiarite, anche ampie, si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti. A detta nuvolosità potranno essere associate delle precipitazioni da isolate a sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. Le descritte condizioni meteorologiche, con modalità diverse in tempistiche e dinamiche, interesseranno tutte le nostre regioni. Per quanto riguarda il contesto termico le temperature, nei valori minimi faranno registrare dati termici in media o leggermente superiori, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo, sulle regioni peninsulari e sulla Sicilia, valori in media o leggermente inferiori si avranno sulla Sardegna. Nei valori massimi avremo dati termici in media o leggermente inferiori sulle regioni settentrionali, sulla Sardegna e sulle regioni centrali, mentre saranno in media o leggermente superiori sulle regioni meridionali e la Sicilia.

PREVISIONI DEL TEMPO PER LA GIORNATA DI DOMENICA 16 MARZO 2025, PER CIVITAVECCHIA E ZONE LIMITROFE, MONTI DELLA TOLFA, BRACCIANO E LITORALE SETTENTRIONALE LAZIALE.

Il Tempo: sarà caratterizzato da generali condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, nel corso della giornata delle schiarite si alterneranno ad addensamenti nuvolosi che potranno risultare anche consistenti, a detta nuvolosità potrebbero essere associate delle precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Il Vento: si orienterà di direzione di provenienza da Ovest (Ponente) e sarà di intensità da debole a moderata.

Lo Stato del mare: è previsto essere da mosso a molto mosso.

Le Temperature: sono previste in generale diminuzione, nel complesso faranno registrare dati termici in media nei valori minimi ed inferiori nei valori massimi, rispetto a quelli delle medie climatiche del periodo.

La visibilità: sarà generalmente buona o localmente discreta.