CIVITAVECCHIA – «La scomparsa dell’avvocato Ezio Calderai traccia una linea di confine tra quello che, alcuni delle nostre generazioni, sono stati e quello che la compulsività dell'attuale sta disegnando per tutti noi. Siamo stati, insieme, avvocati giovani nello stesso studio di via Bernini 10. La vita e la professione ci ha fatto transitare per strade differenti, ma il tempo e le diversità dei nostri lavori, non hanno mai interrotto il filo diretto di un dialogo costante e continuo, dal quale ho avuto l'opportunità di cogliere momenti di insegnamento ed arricchimento. Un metodo ed un sistema che non ha mai fatto torto al bagaglio di grande ed innegabile cultura, che gli apparteneva e che lo richiamava costantemente all'approfondimento di ogni tematica cui la sua attenzione gli faceva volgere lo sguardo. L'ironia che ha sempre contraddistinto le sue parole anche negli interventi tra amici, gli apparteneva come parte integrante del suo abito, sintomo della profonda sensibilità che lo contraddistingueva e che, espressa, si regalava a tutti coloro che godevano del privilegio della sua frequentazione.

Ultimamente parlavamo della Grecia, di Socrate e di Aristotele, del suo convincimento che il Nuovo non potesse rinunciare all'Antico, alle certezze acquisite come patrimonio comune costituenti la nostra identità .Ezio mancherà a me come a molti altri. Di tutto questo gli sono grato, indipendentemente dalle qualificazioni sottintendenti che si possono evocare, tutte giuste, per l'Uomo e per l'amico. Gli sono sinceramente affezionato perchè con lui ho potuto parlare, dialogare senza infingimenti, riflettere, come oggi capita raramente e con pochi, ricevendone sollecitazioni di grande pregio. Tutto questo è potuto accadere nonostante le nostre diversità. Una cosa semplicemente bella la cui piena consapevolezza in qualche modo tempera il senso di inevitabile e naturale smarrimento che colpisce chi , come me, gli ha voluto bene e mi permette di stare vicino alla Sua Famiglia».

Pier Salvatore Maruccio