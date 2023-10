CIVITAVECCHIA – Dopo la riunione del luglio scorso «stiamo valutando la possibilità di ricorrere ad ulteriori strumenti agevolativi, dedicati al finanziamento dei programmi di reindustrializzazione» cosi come «stiamo valutando altri strumenti, i contratti di sviluppo» ma «per questo ci servirà la collaborazione delle due Regioni e su questo sara finalizzato il prossimo tavolo, affinchè appureremo finalmente se e come esistono le potenzialità per finanziare l’opera di riconversione dei poli energetici». Lo dice il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al question time della Camera, rispondendo a un’interrogazione di FI sulle iniziative per il rilancio delle aree industriali di Brindisi e Civitavecchia, con particolare riferimento al finanziamento della riconversione delle centrali a carbone di Cerano e di Torrevaldaliga Nord. «Nelle prossime settimane - aggiunge - convocheremo un nuovo tavolo per arrivare a una conclusione, mi auguro positiva».