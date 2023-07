CERVETERI - C'è anche la foce del fosso Zambra a Cerveteri tra i 13 punti campionati da Goletta Verde e risultati "fortemente inquinati" sulla costa laziale. Secondo i dati raccolti nel 2023, il Lazio confermerebbe il suo trend negativo. Peggiora la situazione a Cerveteri dove a differenza dello scorso anno, quando i dati raccolti da Goletta Verde mostravano una situazione "Entro i limiti", quest'anno invece hanno classificato la foce del fosso Zambra come "Fortemente inquinante". "Entro i limiti" invece la spiaggia presso la foce del Rio Vaccina a Ladispoli che rimane stabile rispetto allo scorso anno (nel 2021 i campionamenti avevano evidenziato, invece, un "forte inquinamento" anche qui).

«I risultati delle analisi di Goletta continuano a confermare troppe criticità lungo le nostre coste – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – che soffrono di cattiva depurazione, scarichi abusivi e il forte carico antropico di questa stagione. Come emerge di anno in anno chiaramente, la porzione di litorale in provincia di Roma è quello dove queste criticità si trovano di più; non diamo alcuna patente di balneabilità tantomeno giudizi su porzioni complessive di costa, ma queste situazioni continuano a ripetersi ogni anno e c’è bisogno di risolverle: efficientando il sistema di depurazione, combattendo gli scarichi abusivi, monitorando le coste e lavorando insieme alle amministrazioni, alle quali diamo tutta la nostra disponibilità, per individuare i problemi e studiare strategie risolutive». Il monitoraggio scientifico: I prelievi di Goletta Verde vengono eseguiti da tecnici, volontari e volontarie di Legambiente. L’ufficio scientifico dell’associazione si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando i laboratori sul territorio. I campioni per le analisi microbiologiche sono prelevati in barattoli sterili e conservati in frigorifero, fino al momento dell’analisi, che avviene lo stesso giorno di campionamento o comunque entro le 24 ore dal prelievo. I parametri indagati sono microbiologici (enterococchi intestinali, Escherichia coli). Il numero dei campionamenti effettuati viene definito in proporzione ai Km di costa di ogni regione.

