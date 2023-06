CIVITAVECCHIA – «Sul futuro energetico di Civitavecchia è il momento di passare ad azioni concrete». Lo sprint arriva dal presidente di Unindustria Civitavecchia Cristiano Dionisi, prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni del ministro Pichetto Fratin il quale ha confermato la linea che aveva condiviso anche con i rappresentanti delle imprese del territorio in un incontro che si è tenuto a fine maggio. «La nostra ferma volontà è quella di mantenere il ruolo di hub energetico regionale e nazionale, nell’alveo della transizione energetica - ha spiegato Dionisi - ci sono progetti già concreti come quello dell’eolico offshore e allo stesso tempo idee progettuali nuove sui temi della sostenibilità e della circolarità che vanno discusse insieme al territorio. Il futuro energetico di Civitavecchia dovrà essere rappresentato da un insieme di progetti che siano in grado di garantire la continuità operativa delle aziende della filiera elettromeccanica e conseguentemente la piena occupazione dei lavoratori». Come confermato dal presidente di Unindustria, c’è molto interesse da parte di grandi player per il territorio. «Noi abbiamo la responsabilità di creare le condizioni affinché si possano concretizzare gli investimenti - ha aggiunto - il primo tema critico che va affrontato è quello della disponibilità di aree industriali. Riteniamo che l’ambito nel quale discutere tutto questo sia il tavolo interministeriale dedicato al phase out del carbone per le città di Brindisi e Civitavecchia, al quale siederanno istituzioni e parti sociali e che il ministro ci ha garantito sarà aperto subito dopo l’estate. Abbiamo la responsabilità di farci trovare pronti a quel tavolo, per questo ritengo sia importante in queste settimane un confronto locale tra tutti gli attori coinvolti. Noi, nel frattempo, abbiamo già messo in campo un’interlocuzione con Confindustria Brindisi, attraverso il suo presidente Gabriele Menotti Lippolis - ha concluso Dionisi - per condividere strategie comuni e mettere in campo la massima collaborazione».

