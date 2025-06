I rifiuti plastici, si sa, sono una delle più grandi minacce ambientali che la Terra si ritrova oggi a dover affrontare.

Non solo questi rifiuti sono prodotti in quantità sempre crescenti, e ciò sarebbe sufficiente per considerarli motivo di allarme, ma le plastiche sono dei materiali fortemente nemici della natura.

Essendo estremamente resistenti, anzi pressoché indistruttibili, esse possono richiedere lunghi decenni per deteriorarsi, di conseguenza un’eventuale dispersione in natura può avere degli effetti fortemente deleteri.

Alla luce di questo, non stupisce il fatto che oggi vi siano delle normative specifiche per quel che concerne le buste per la spesa che vengono fornite dai supermercati ai propri acquirenti.

Negli ultimi anni, infatti, si sono registrate diverse novità in tal senso, ed è assolutamente interessante andare a ripercorrerle.

Evitare le buste "usa e getta" è una prassi preziosa

Partiamo da una premessa: quando si va a fare la spesa è ampiamente preferibile raggiungere il supermercato con una busta riutilizzabile, come le classiche shopper, articoli che oggi sono molto valorizzati anche nel mondo dei gadget aziendali, basti dare un’occhiata ad e-commerce del settore come www.easygadget.it.

In questo modo, infatti, si evita di doversi far consegnare ogni volta delle buste di tipo usa e getta, senza trascurare il fatto che, in questo modo, si risparmia: come vedremo a breve, infatti, i supermercati possono fornire delle buste ai propri clienti solo ed esclusivamente a pagamento.

In passato i supermercati consegnavano buste in plastica in quantità industriale, e ciò contribuiva in maniera imponente all’inquinamento, dal momento che tali buste, essendo comunque poco resistenti e poco pratiche nel loro utilizzo, si prestavano ben poco ad essere riutilizzate.

Proprio per questo, la legge ha dovuto mettere un freno ed introdurre una regolamentazione, mirata, appunto, ad una maggiore tutela dell’ambiente.

La norma europea di riferimento: la Direttiva 2015/720/UE

È esattamente nel 2018 che l’Italia ha dovuto recepire la Direttiva europea 2015/720/UE, la quale ha previsto una serie di restrizioni importanti, tra cui, appunto, l’obbligo per i supermercati di fornire delle buste esclusivamente a pagamento.

In tante occasioni, quando si acquista presso un supermercato, ci si potrebbe chiedere perché, magari a fronte di una spesa consistente, si debbano anche pagare dei centesimi per le buste; ebbene questa non è una scortesia, ma un obbligo a cui queste aziende non si possono sottrarre.

Altro punto molto importante previsto da tale normativa è il fatto che le buste che i supermercati possono fornire ai propri clienti devono essere rigorosamente di tipo compostabile e devono presentare specifiche caratteristiche; le buste in plastica classiche, quelle che, purtroppo, venivano fornite fino a pochi anni addietro, oggi sono assolutamente bandite.

La responsabilità di ognuno di noi è ciò che può davvero far la differenza

È questo, dunque, ciò che la legge ha previsto al fine di tutelare l'ambiente per quanto concerne le buste della spesa, oggetti di cui si è fatto, come detto, un uso assolutamente smodato negli anni passati.

Al di là di ciò che possa prevedere la normativa, è evidente che ciò che può realmente fare la differenza a favore dell’ambiente è la responsabilità di ognuno di noi: alcune semplici accortezze possono evitare, alla natura, dei danni a cui diviene assai difficile riuscire a porre rimedio.