Sarà possibile entro il 7 luglio iscriversi gratuitamente al “Workshop turistico buy Lazio & Rome” che si svolgerà a Roma dal 14 al 17 Settembre 2023. L’iniziativa è promossa ed organizzata dalla Camera di commercio di Roma, attraverso sviluppo e territorio, azienda speciale della Camera di commercio di Roma, in collaborazione con Enit, regione Lazio, Roma capitale, il Convention bureau di Roma e del Lazio, le altre Camere di commercio del Lazio tra cui l’ente camerale di Rieti-Viterbo, e le associazioni categoria.

Al fine di offrire alle imprese del territorio nuove opportunità d’affari, sono invitati a partecipare i buyer selezionati dai paesi di maggior rilevanza turistica europei ed extra europei, interessati ad incontrare l’offerta turistica della regione. I buyer e i seller potranno programmare con anticipo gli incontri BtB, attraverso una piattaforma di gestione degli appuntamenti messa a disposizione dagli organizzatori. Le aziende interessate a partecipare al “Workshop buy Lazio & Rome”, in programma venerdì 15 settembre, alla sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di commercio di Roma, sono invitate a compilare e inviare la domanda di partecipazione entro venerdì 7 luglio 2023 all’email sviluppo@sviluppoeterritorio.camcom.it. Si ricorda che la partecipazione è gratuita. Sono ammessi a partecipare in qualità di sellers, in forma singola o associata, gli operatori di Roma e del Lazio appartenenti alle seguenti categorie: alberghi 3-4-5 stelle, appartamenti/case per vacanze/Bed & Breakfast, aziende agrituristiche, campeggi/villaggi turistici, cantine/frantoi (solo se attrezzate per le degustazioni), castelli, ville e dimore storiche, centri congressi, compagnie regionali di trasporto (navigazione, ferroviarie e su gomma), consorzi turistici e associazioni alberghiere regionali, Dmc, Dmo, ristoranti, sale meeting, servizi turistici, servizi congressuali (Mice), società di noleggio auto, stabilimenti balneari, stabilimenti termali, Tour operator e agenzie di viaggio incomisti con offerta regionale. Per informazioni è possibile visionare il link https://www.rivt.camcom.it/it/news/workshop-turistico-buy-lazio-rome_1943.htm oppure inviare una email a marketing@rivt.camcom.it