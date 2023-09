SUTRI – Sabato 16 settembre, alle ore 18, presso il giardino di palazzo Doebbing a Sutri, si terrà la presentazione del libro “Sutri. L’antichissima città del Dio Saturno” di Alessandro Ciccarese.

“L’antico borgo di Sutri, arroccato su uno sperone di tufo che si staglia prepotente al cospetto dei monti Cimini a dominare la via Cassia, non rappresenta soltanto la “Porta” di ingresso anche simbolica per tutti i popoli del nord per la città eterna.

Tra profonde vallate verdi smeraldo, questo importante insediamento, con le sue origini antichissime, un anfiteatro romano, una necropoli etrusca, un mitreo poi tramutato in chiesa, un duomo di origine romanica, offre al viaggiatore raffinato l’opportunità di un itinerario indimenticabile, alla scoperta di aneddoti incredibili, nascosti sotto le facciate dei suoi monumenti e palazzi. Visitando l’antichissima città del dio Saturno, sulle orme degli antichi viaggiatori del passato, tra magia, misticismo e simbolismo, questa guida saprà proporre uno straordinario viaggio nel tempo, nei meandri della storia e dell’arte. Svelare i segreti del borgo di Sutri significherà anche valorizzare un patrimonio paesaggistico e archeologico di inimitabile bellezza.”

Interverranno alla presentazione, oltre all’autore, Matteo Amori, sindaco di Sutri, Claudia Mercuri, consigliere del Comune di Sutri con delega alla cultura e al talento, Roberto Caruso, artista di copertina, Renato Mammuccari, curatore della collana Quaderni del Gran Tour, e Antonio Vella, responsabile editoriale LuoghInteriori.

L’evento, ad ingresso libero, sarà moderato da Giulia Orlandelli, operatrice museale di Archeoares.

©RIPRODUZIONE RISERVATA