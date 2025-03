“E’ con grande piacere che oggi, al Leopard Circuit Viterbo, ho assistito alle prove della WSK Super Master Series, competizione che conta la partecipazione di 250 iscritti provenienti da cinquanta nazioni e che, domenica prossima, vedrà l’assegnazione dei titoli nelle categorie MINI, OK-NJ, OKJ, OK e KZ2”. Lo afferma il deputato Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, in riferimento a uno degli appuntamenti più attesi e prestigiosi del karting internazionale che, proprio in questo fine settimana, vede sfidarsi sui kart giovani talenti tra gli 8 e i 16 anni per l’assegnazione dei titoli in tutte le categorie. “Il rinnovato circuito viterbese – prosegue Rotelli – è un’iniziativa estremamente significativa per il capoluogo e per l’intero territorio della Tuscia perché, oltre a costituire un importante richiamo per gli appassionati, rappresenta una grande opportunità di crescita economica e turistica, capace di attrarre visitatori da tutta Italia e anche dall’estero”. La struttura, che si appresta ad ospitare eventi, manifestazioni e competizioni, è infatti destinata a diventare una risorsa importante per il territorio, con ricadute positive sul piano delle strutture ricettive viterbesi e in termini occupazionali. “Colgo l’occasione per ringraziare il patron Flavio Becca per l’importante investimento, che testimonia senza dubbio una grande capacità di visione”, conclude Rotelli.