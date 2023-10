«Fiepet Confesercenti esprime apprezzamento per l’approvazione al senato dell’emendamento al Ddl Concorrenza che proroga fino al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione sui dehors. Un regime che auspichiamo possa diventare presto una norma strutturale». Così Giancarlo Banchieri, presidente Fiepet Confesercenti.

«Intanto, ringraziamo l’impegno dei partiti della maggioranza per il risultato raggiunto: la proroga giova a tutti, imprenditori e consumatori – ha detto Banchieri -. Dehors e tavoli all’aperto aumentano l’attrattività delle nostre strade e delle nostre piazze, permettono di affrontare in modo sostenibile i picchi di calore – sempre più frequenti – e sono anche un argine efficace alle attività di somministrazione abusive nelle strade e quindi alla malamovida. Soprattutto, incontrano il favore dei cittadini, che hanno sposato la rivoluzione della modalità di consumo: tre italiani su quattro – il 75% – lo ritengono un fatto positivo, a fronte di un 25% circa che ha un giudizio negativo. E il 60% vorrebbe usare gli spazi all’aperto, opportunamente attrezzati, anche d’inverno». «Anche a Viterbo e provincia – dice Vincenzo Peparello presidente Confesercenti Viterbo – tale fenomeno è fortemente presente e ci arrivano richieste dai nostri operatori per sollecitare interventi da parte delle amministrazioni locali. Ci attendiamo risposte celeri e positive. In tal senso visto il cambio di orario e le imminenti temperature autunnali ciò permetterebbe alle attività di organizzarsi in tempo».