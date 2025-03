“Grazie alla visione e all’impegno del imprenditore Flavio Becca, in presenza del deputato Mauro Rotelli, il Leopard Circuit Viterbo, situato al confine di Montefiascone, è finalmente realtà. Questo fine settimana ospiterà un evento di grande prestigio: la finale della Wsk Super Master Series, che vedrà circa 250 piloti provenienti da 50 nazioni competere in emozionanti gare di kart. I giovani talenti, di età compresa tra gli 8 e i 16 anni, si sfideranno per l’assegnazione dei titoli nelle varie categorie”. Così, in una nota, Mirko Zuffi, coordinatore del Circolo Fratelli d’Italia di Montefiascone.

“L’evento, organizzato da Wsk Promotion sotto la guida esperta di Luca De Donno, promette di regalare emozioni forti e spettacolari sfide a tutti gli appassionati del motorsport. Questa apertura segna una pietra miliare non solo per il motorsport, ma anche per la comunità di Montefiascone e per l’economia locale – spiiega Zuffi -. La presenza di una struttura di tale importanza rappresenta un’opportunità straordinaria per le attività ricettive, per il turismo e per l’intera economia della zona. Montefiascone dev’essere pronta a questa sfida, sono rari punti di riferimento di tale portata che nascono con lo scopo di accogliere eventi di rilevanza internazionale”.

“Come presidente del Circolo di Montefiascone, desidero congratularmi con tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto e auguro un grande successo a tutti i partecipanti alla Wsk Super Master Series”, conclude Zuffi.