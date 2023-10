BOLSENA – Si è appena conclusa “BolsenaFestAraun”, una mostra mercato itinerante, organizzata dall’associazione ‘Di Tuscia un po’’, con il patrocinio del Comune di Bolsena e della Provincia di Viterbo, supportata da IdealService e Banca Tema e in collaborazione con l’associazione Idea di Bolsena, il comune di Reutlingen e l’associazione commercianti di Betzingen. L’evento, svoltosi a Betzingen, nel Land del Baden – Wurttenberg in Germania, ha portato in scena il meglio dei prodotti gastronomici, vitivinicoli e ittici del territorio dell’Alta Tuscia viterbese. I prodotti e l’accoglienza. Una trentina di produttori e di amici delle aziende della Tuscia, hanno presenziato alla manifestazione con stand espositivi di vini, olio, prodotti ittici del lago, formaggi, salumi, accompagnati da degustazioni e prodotti in vendita. I cittadini di Betzingen hanno così scoperto Bolsena e il suo territorio anche grazie a brochure e videoproiezioni delle strutture ricettive e dei ristoranti ma anche sulla bellezza del lago e sulla sua biodiversità; non sono mancate informazioni dettagliate sulle tante iniziative, sulle feste popolari e sulle ricorrenze religiose organizzate dal comune di Bolsena durante l’anno. Araun sulla stampa tedesca. Il giornale Betzingen Blättel ha dedicato alcune pagine sulla manifestazione elogiando le aziende presenti ma soprattutto chi si è adoperato per la riuscita di ‘Araun’. È stato messo in risalto il “Buon umore nella cucina del Zehntscheuer, dove i venditori del mercato di Bolsena erano all’opera”, si legge nell’articolo. Alcune righe sono dedicate alle idee geniali che provengono da teste inventive, “In questo caso le menti creative appartengono ad Andreas Lichtenberger del Betzinger Albverein, al rivenditore Betzinger Michel Ehinger, al presidente dell’associazione di categoria Hans-Georg Nestel e all’imprenditore Sante di Sorte”, che è anche l’organizzatore e presidente di ‘Di Tuscia Un Po’’, la mostra mercato che si svolge nella cittadina di Bolsena e che quest’anno è sbarcata in terra teutonica. Un plauso anche ai volontari e collaboratori che «erano alla ricerca di una nuova sfida, commercializzando i loro prodotti nel sud della Germania e pubblicizzando Bolsena come meta di vacanze». Nell’articolo si legge anche che da giovedì a sabato circa duemila persone si sono recate al Zehntscheuer per degustare e acquistare vino, olio d’oliva, salumi, prosciutti, formaggi, verdure in salamoia, biscotti e altre prelibatezze. La musica del Tuscia Folk Trio ha fatto cantare, ballare e abbandonare “alla proverbiale gioia di vivere italiana”, trasmettendo sentimenti come in una grande famiglia.

Araun, un grande successo. I numeri e l’apprezzamento degli avventori sono stati importanti, pertanto le scorte dei prodotti che hanno affrontato il viaggio dalla Tuscia fino in Germania sono del tutto esaurite. In una location d’eccezione come quella del ‘Burgerhause Zehntscheuer’, dalle 10 di mattina alle 10 di sera, più di 2000 visitatori, tra i quali influenti autorità e grandi imprenditori del lang tedesco, si sono appassionati al nostro territorio; i presenti sono stati deliziati e sono stati intrattenuti dalle degustazioni e dalla compagnia dei produttori e dei membri dell’associazione, con l’immancabile sottofondo di musica folk italiana. «Si è aperta una nuova strada per le piccole e medie aziende agroalimentari e turistiche del nostro territorio, ovvero un contatto diretto con il mercato tedesco – ha detto il presidente dell’associazione Di Tuscia Un Po’, Sante di Sorte -. La tipicità dei prodotti alimentari ha avuto un grande successo. Sono stati molto apprezzati i vitigni di Aleatico, Greghetto, Roscetto, formaggi, pesce di lago, olio e tutti i prodotti presentati. È evidente che la particolarità dei prodotti e la formula hanno fatto centro in un contesto di format alternativo. Per il futuro invito le tante altre attività e aziende del nostro territorio a sostenere l’iniziativa in Germania per il 2024».

«Il nostro gruppo – ha concluso Sante di Sorte – da oltre tredici anni lavora insieme ed è ormai maturo per svolgere un ruolo importante nella promozione del nostro territorio. Saluto i sindaci di Betzingen Reutlingen e di Tubinga e li ringrazio per la piacevole visita. Un ringraziamento particolare va però a tutti i volontari, ai partecipanti, ai componenti dell’associazione, alle aziende, alle attività e alle amministrazioni che hanno contribuito, rendendo possibile, insieme a noi, la realizzazione dell’evento. Araun! è anche il nostro grido di soddisfazione e gioia».

