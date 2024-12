In un'epoca nella quale la crisi economica nel nostro Paese è purtroppo ancora un tema piuttosto centrale, il risparmio è una delle priorità di moltissimi italiani. Esistono varie strategie per risparmiare sugli acquisti online, ma tra le migliori rientrano sicuramente i codici sconto. In qualunque settore ed ambito, che riguardi l'elettronica, l'abbigliamento o molto altro ancora, l'uso di un codice sconto offre la possibilità a chiunque lo utilizzi di risparmiare del denaro nel momento in cui si effettua un acquisto online. Nelle prossime righe ci occuperemo non solamente di stilarvi un elenco dei codici sconto più popolari in Italia nel 2024, ma anche di spiegarvi come funzionano e quali sono i principali benefici per gli utenti.

Come funzionano e cosa sono i codici sconto

Prima di spiegare come funziona, è doveroso dare una definizione di codice sconto. Quest'ultimo, infatti, non è altro che un codice alfanumerico che permette di godere di uno sconto o di un'offerta speciale nel momento in cui si vuole effettuare un acquisto online. Il processo è molto semplice ed intuitivo, poiché basterà inserire il codice alfanumerico nell'apposita sezione che troverete sul sito e-commerce sul quale volete fare compere. A quel punto il prezzo totale dell'articolo sarà caratterizzato automaticamente da una riduzione dovuta allo sconto. Tuttavia, ricordatevi che è sempre bene leggere con attenzione le condizioni di utilizzo di un'offerta di questo genere. I codici sconto hanno infatti una durata limitata, motivo per il quale dopo la scadenza non possono più essere utilizzati. Inoltre, alcuni di questi codici possono avere delle limitazioni, che magari impongono al cliente di raggiungere una determinata spesa per poter poi usufruire dello sconto.

Tipologie di codici sconto più popolari nel 2024

I codici sconto per percentuale, importo fisso, spedizione gratuita e regali

Tra i vari codici disponibili sul web rientrano i codici sconto per percentuale, quelli per importo fisso, per spedizione gratuita e per regali. I primi offrono una riduzione di prezzo per percentuale su un determinato prodotto, percentuale che ad esempio può essere del 5 o del 10% di sconto sul costo totale. Quelli ad importo fisso, invece, garantiscono al cliente la possibilità di godere di uno sconto di 10 euro, di 20 o di qualunque altra cifra sul prezzo totale. I codici sconto per spedizione gratuita permettono di completare l'ordine senza alcun costo aggiuntivo che riguardi la spedizione, mentre quelli per regali offrono gratuitamente un articolo nel momento in cui viene portato a termine l'acquisto di un servizio o di un prodotto specifico.

I codici sconto nel mondo dell'iGaming

Di codici sparsi nel web ce ne sono a iosa, tant'è che sono nate delle vere e proprie pagine che permettono di raggrupparli per segmento di mercato. Una tra le più famose che si occupa di codici sconto per viaggi, bellezza e shopping è la piattaforma Groupon, la quale raccoglie e suddivide per categoria le promozioni trovate sulla rete. Per il segmento iGaming, invece, è molto nota ad esempio la piattaforma CasinoItaliani.it, che propone attraverso una pagina dedicata un elenco dei siti di gioco con codici bonus migliori sul mercato. Anche nel mondo del gioco online, infatti, esistono varie tipologie di codici sconto e di bonus che possono migliorare l'esperienza del videogiocatore. Tra questi rientrano senza ombra di dubbio i bonus senza deposito, grazie ai quali il giocatore ha l'opportunità di ricevere gratuitamente una somma di denaro o dei free spins da giocare sulla piattaforma senza la stretta necessità di depositare fin da subito i propri soldi sul proprio conto gioco. Dopodiché, al contrario di quelli appena menzionati, esistono anche i bonus con deposito, che molto spesso consistono in una maggiorazione della quota versata sul conto gioco del 20, del 50 o addirittura del 100%. Tra le altre tipologie di bonus ritroviamo anche quelli cashback, i VIP e il programma fedeltà.

Offerte esclusive durante le festività e le ricorrenze

Altre grandi opportunità per risparmiare sono le offerte esclusive, che consistono perlopiù in sconti che possono riguardare determinate categorie di prodotti. Codici sconto di questo tipo possono essere messi a disposizione dei clienti da parte dei negozi online in particolar modo durante le festività, le ricorrenze e gli eventi speciali, tra i quali rientrano il Natale, festività che solitamente porta ad una crescita della spesa media per i regali, la Pasqua, San Valentino, la Festa della Donna, il Black Friday e molti altri ancora. Questi sono sicuramente i periodi dell'anno migliori durante i quali poter risparmiare denaro.

Codici sconto e promozioni su servizi di streaming

Ad oggi esistono anche diverse piattaforme streaming che, mettendo a disposizione dei propri clienti codici sconto e promozioni varie, incitano ovviamente le persone a registrarsi. Una modalità di risparmio particolarmente apprezzata è la prova gratuita, la quale viene garantita da realtà molto importanti nell'ambito dei servizi di streaming come Amazon Prime Video, Infinity+, Apple TV+ e Paramount. Mentre Amazon Prime offre una prova gratuita di un mese prima di sottoscrivere eventualmente ed ufficialmente l'abbonamento, le altre tre che abbiamo successivamente citato offrono una prova gratuita di una sola settimana. Il discorso è ad esempio sensibilmente diverso per DAZN, andato super in voga negli ultimi anni soprattutto grazie all'acquisizione dei diritti sulle partite di Serie A fino al 2029. La nota piattaforma di streaming sportiva non garantisce ai suoi utenti un periodo di prova gratuito fisso, ma nel corso dell'anno vengono lanciate diverse promozioni che permettono al cliente di registrarsi gratuitamente per una settimana. Infine, neanche piattaforme famosissime come Netflix e Disney Plus garantiscono la prova gratuita, ma in particolar modo la prima delle due seleziona casualmente degli utenti che per un mese possono godere in maniera gratuita della visione dei contenuti.

Quali sono le migliori vie sul web per trovare codici sconto validi

Appare ormai piuttosto evidente come i codici sconto siano un tema sempre più centrale degli acquisti online, motivo per il quale bisogna farsi trovare sempre pronti nel momento in cui i negozi digitali decidono di rilasciarli. Risulta consigliabile, quindi, raccogliere tutte le informazioni necessarie per adoperare un determinato codice sconto. In questo senso possono essere molto utili non solo i siti specializzati nella promozione dei codici sconto provenienti dagli e-shop, ma anche l'iscrizione alla newsletter degli store online nei quali l'utente ha intenzione di effettuare l'ordine e i canali social come Facebook ed Instagram, in cui gli e-shop provvedono ad attivare i propri account ufficiali.