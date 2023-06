L’assemblea dei Giovani Imprenditori Federlazio (Gif) ha eletto come vicepresidente per la provincia di Viterbo, Beatrice Riganelli della Ecosantagata Srl, storica realtà produttiva del territorio di Civita Castellana, appartenente al settore della gestione ambientale. Ventinove anni, laureata in Scienze politiche, indirizzo Relazioni Internazionali, vanta una consolidata esperienza nell’azienda di famiglia, dove attualmente riveste il ruolo di responsabile della gestione amministrativa e contabile. Appena eletta, la nuova vicepresidente si è detta «onorata di poter far parte della squadra e della fiducia riposta sulla mia persona, vogliamo crescere insieme agli altri giovani imprenditori e manager, e sviluppare le nostre attività a vantaggio anche del territorio in cui operiamo». «In tale direzione – ha sottolineato – dobbiamo lavorare per avere un ruolo attivo nella crescita economica e sociale della nostra provincia: contribuire a far nascere nuova imprenditoria, sviluppare nuove competenze e progetti innovativi su cui impostare e consolidare il nostro futuro». Riganelli affiancherà per il prossimo triennio il nuovo presidente regionale dei Gif, Francesco Buscaini. «Sono molto felice ed onorato - ha detto - di avere ricevuto l’incarico di presiedere il Gif per il prossimo triennio. Mi dedicherò con impegno e passione, insieme al consiglio direttivo, al coinvolgimento di tutti i giovani del gruppo nel portare, attraverso incontri, meeting, seminari e networking, un fattivo contributo alla crescita del tessuto imprenditoriale regionale. Lavorare in team per ideare e sviluppare nuovi progetti è oggi, sempre di più, una reale necessità: questo sarà il nostro principale obiettivo».