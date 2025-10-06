CIVITAVECCHIA – Si chiama “Viaggio in Italia” ed è il tour in musica a cui il pubblico del Traiano potrà assistere domenica pomeriggio, 12 ottobre, alle 18 grazie al progetto portato avanti dall’Orchestra delle Cento Città – realtà riconosciuta dal Ministero della Cultura e che sta diventando Istituzione concertistico orchestrale (Ico) – in collaborazione con tre Fondazioni: Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Cassa di Risparmio di Viterbo e Fondazione Varrone di Rieti. La prima parte del viaggio si soffermerà su Mozart, con la "Sinfonia concertante in La maggiore” KAnh. 104 per violino, viola, violoncello e orchestra e con la “Sinfonia concertante in Mib Maggiore K 364” per violino e viola. «Avremo l’onore di ospitare a Civitavecchia un musicista eccezionale, in duplice veste – ha spiegato il maestro Corrado Stocchi, primo violino dell’orchestra – si tratta di Shlomo Mintz, che in questa prima parte dedicata a Mozart sarà violino solista. Nella seconda parte, invece, dirigerà l’orchestra, portando il pubblico a scoprire le emozioni in musica dell’Italia». In questo caso, infatti, verrà proposto il poema sinfonico “Aroldo in Italia Op.16”, con cui Berlioz racconta il Paese, attraverso i canti dei pellegrini, la serenata del pastore abruzzese alla sua bella e l’orgia dei briganti. Protagonisti anche Luca Ranieri alla viola e M.Cecilia Berioli al violoncello.

«Dopo il successo della Traviata di domenica scorsa – ha commentato l’assessore alla Cultura Stefania Tinti – proseguiamo nell’intento di restituire nobiltà al Traiano riportando la tradizione musicale in primo piano». «Un bellissimo dono per la città – ha fatto eco il presidente onorario Gabriella Sarracco – con la Fondazione che continua a credere nella musica per tutti». «L’obiettivo – ha concluso il presidente Gaetano Starace – è quello di avvicinare anche i più giovani a questi eventi».

I coupon gratuiti potranno essere ritirati mercoledì 8 ottobre, dalle 10 alle 12, presso il teatro Traiano.