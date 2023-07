ACQUAPENDENTE – “Urban Vision”, il festival artistico annuale tanto atteso, si presenta quest’anno in una versione diversa, il festival di due giorni abituale purtroppo non sarà realizzato. Tuttavia, siamo lieti di annunciare che organizzeremo una serata speciale che si terrà il 7 luglio. In collaborazione con Dark Camera e Officina Kairos, con il patrocinio gratuito del comune di Acquapendente, Urban Vision presenta un programma che comprende mostre ed eventi speciali. La serata si svolgerà in diversi luoghi ad Acquapendente, offrendo un’esperienza artistica per la comunità e uno spazio per riflettere e progettare. Il pomeriggio del 7 luglio, alle ore 17, si terrà infatti un tavolo di lavoro presso lo spazio co-working S’Osteria38 per discutere e proporre idee future per Urban Vision con l’obiettivo di coinvolgere attivamente la comunità e dare vita a nuove iniziative. Alle ore 18, presso lo spazio espositivo Sottofondo Corniolo 27 in via Corniolo 27, avrà luogo l’apertura della mostra “Trasformazioni” di Rossella Di Clemente e Selva Pensa. L’esposizione rimarrà visibile su appuntamento fino al 30 agosto. Per fissare un appuntamento, contattare il numero 3395621873. Alle ore 19, al Laboratorio Arti Applicate in Via Roma 2, sarà inaugurata l’installazione “Thinking Head” di Roberto Forlini e Cesare Goretti. Un’opera che invita a riflettere sulle forme e le idee che ci circondano. Infine, alle ore 21,30, nel suggestivo Chiostro di San Francesco, si terrà un concerto intitolato “La Dissoluzione della Forma” a cura di ICore. Gabriele Tardiolo alla chitarra, Roberto Forlini alla batteria e wave drum e l’ospite speciale Luciano Orologi al sax offriranno un’esperienza musicale, accompagnata da commenti e immagini sull’arte del XX secolo. Urban Vision Spot 2023 – Una serata di mostre e spettacoli: un’opportunità per scoprire l’arte e immergersi nella cultura locale. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul programma, vi preghiamo di visitare il nostro sito web all’indirizzo https://uvproject.it.

