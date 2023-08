CIVITAVECCHIA – Ultime due serate, quella di domani alle 19,30 e quella di domenica alle 18,30 alla sala della musica di via Bramante, per la “Civitavecchia piano week”, l'interessante iniziativa organizzata dall’Unione musicale civitavecchiese. Una settimana interamente dedicata alla musica attraverso un Master class di pianoforte tenuto dal maestro Elisabetta Pacelli, docente presso il conservatorio Santa Cecilia di Roma. Le lezioni di perfezionamento, cui hanno partecipato alcuni diplomati e diplomandi, sono iniziate lunedì e termineranno domani. I partecipanti hanno tenuto dei concerti presso il salone della musica da ieri, di sera. Domenica alle 18,30 è in programma il concerto finale. L'ingresso è libero.

