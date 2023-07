BOLSENA – A Bolsena “Un’estate di libri”. Prenderà il via il 13 luglio il ciclo di incontri a ingresso libero con gli autori in riva al lago vulcanico più grande d’Europa organizzato dalla Pro loco Bolsena, con il patrocinio del Centro Sviluppo Bolsena e il Lago. Ogni giovedì, alle 18, il Bar del Porto, al civico 6 di piazzale Dante Alighieri, si trasformerà in un salotto letterario per accogliere scrittori e scrittici che vivono nella Tuscia e nei territori limitrofi.

«Con questa iniziativa usciamo dai luoghi “classici” che ospitano eventi culturali per aprirci ancora di più al pubblico – sottolineano dalla Pro loco Bolsena -. Un bar conosciuto e apprezzato di Bolsena, in una cornice splendida a pochi metri dal lago, si apre alla letteratura. Vorremmo coinvolgere in questa iniziativa altre attività commerciali con spazi che si prestino a essere luoghi dove presentare libri”. Primo appuntamento il 13 luglio con la scrittrice Maura Zamola, che presenterà il libro “Donne Caparbie”, pubblicato da C&P Adver Effigi (2022), in cui sono messe a fuoco personalità significative di donne in un excursus che spazia dall’età etrusca al primo Novecento». Figure storiche più o meno note, le cui vicende, pur a volte con risvolti a livello internazionale, hanno avuto luogo nel territorio dell’Italia centrale, prevalentemente tra Umbria e Lazio. Il 20 luglio sarà la volta dell’autrice Manuela Ferruzzi con il romanzo “L’altra parte di me”, dato alle stampe da Casa Editrice Serena (2021), un inno all’indipendenza, in cui si affronta il tema della disparità tra uomo e donna sul lavoro, di amicizia tra uomo e donna, tra donna e donna. Il 27 luglio, a concludere la prima serie di tre incontri, lo scrittore Luis Contenebra con il romanzo “L’affondamento della Marie La Cordelière”, edito da Effigi (2023), sul naufragio del celebre vascello “Marie La Cordelière” avvenuto il 10 agosto del 1512 in seguito ad una tragica esplosione che coinvolse anche l’ammiraglia inglese “HMS Régent”, in cui morirono circa duemilacinquecento persone. Per tutte le informazioni è possibile scrivere all’email info@prolocobolsena.it