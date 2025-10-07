CIVITAVECCHIA – Torna anche quest’anno a Civitavecchia la rassegna “Una Striscia di Terra Feconda”, realizzata con il contributo del Comune di Civitavecchia – Assessorato alla Cultura.

L’edizione 2025 propone tre serate alla Cittadella della Musica, tutte dedicate al tema “L’arte del duo”, per esplorare le infinite sfumature del dialogo musicale tra due interpreti attraverso il linguaggio del jazz, della parola e della sperimentazione sonora.

Il primo appuntamento è venerdì 10 ottobre con Jacopo Ferrazza (contrabbasso) e Simona Severini (voce), protagonisti di un concerto che intreccia scrittura contemporanea e improvvisazione.

Giovedì 23 ottobre sarà la volta di Paolo Damiani (contrabbasso) e Rosario Giuliani (sax), due grandi maestri del jazz italiano che proporranno una produzione originale capace di unire virtuosismo e lirismo.

La rassegna si concluderà venerdì 31 ottobre con Umberto Petrin (pianoforte) e David Riondino (voce narrante), in un omaggio a Stefano Benni, tra musica e teatro, in cui le parole e le note dialogano in perfetta armonia.

Tutti gli eventi si terranno alle 21 presso la Cittadella della Musica di Civitavecchia.