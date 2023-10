Clarissa Montagna

FIUMICINO - «Il cuore batte più forte se batte all’unisono»: questo lo slogan di “Progetti del Cuore”, gridato a pieni polmoni dai ragazzi di Insieme con i disabili Onlus in quella che è stata una giornata davvero speciale. Come speciale è l’automezzo che è stato consegnato alla Casa di Enzo: un pulmino fornito dalla fondazione, con il patrocinio del Comune di Fiumicino e con tantissimi sponsor delle attività commerciali del territorio.

A presentare il progetto è stata la presidentessa di “Progetti del cuore”: l’atleta paralimpica e cantautrice Annalisa Minetti, che con la sua bellezza e simpatia ha incantato i presenti: «Sapere che tanti genitori si sono uniti ed hanno avuto la forza e il coraggio di creare un’associazione così ben gestita, mi ha veramente colpita. Si sente e si vede l’entusiasmo e la tenacia con cui portate avanti questo lavoro. Noi siamo qui per darvi tempo, perché quando si ha un mezzo a disposizione si può organizzare al meglio il tempo di questi ragazzi. Sono onorata di far parte di questa famiglia e di sapere che questi ragazzi possano in maniera del tutto autonoma andare al teatro o dove preferiscono, realizzando i propri sogni».

Lo scopo di “Progetti del cuore”, infatti, è proprio questo: fornire mezzi in comodato d’uso alle amministrazioni o alle associazioni, come Insieme con i disabili, per alleviare l’annoso problema del trasporto. E il mezzo consegnato è un bene che potrà essere utilizzato gratis non solo dai ragazzi dell’associazione. Per questo motivo al centro della cerimonia di consegna è stata proprio la parola comunità perché, come ha ribadito Mauro Stasio, consigliere comunale di maggioranza, ex presidente di Insieme con i disabili, «Questo mezzo non serve solo per accompagnare le persone a fare terapia o visite mediche. Serve anche a chi vorrebbe andare al cinema, al teatro, a mangiare un gelato insieme alla famiglia. Questo è importantissimo. Ma ancora più importante è che questo è un mezzo che può essere usato da tutti, perché appartiene alla comunità di Fiumicino».

«Questo è un un dono fatto ad una straordinaria associazione del territorio, per un domani che deve essere più certo. Il problema per le persone disabili è quello di assicurare un domani, il ‘Dopo di noi». E il Comune sta cercando di far diventare Fiumicino una città che applichi la carta dei diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite». Questo il commento del sindaco Mario Baccini, che aggiunge: «Con l’assessora ai Servizi Sociali, Monica Picca, abbiamo più volte parlato di questo e abbiamo un Consiglio comunale per adottare strategie che vadano in questo senso. Siamo sulla strada buona e Fiumicino ne è orgogliosa».

Sulla stessa linea le parole del presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini: «In Aula continueremo a portare i vostri progetti e le vostre sollecitazioni, perché è da lì che la città si mostra sensibile alle problematiche sociali. Non con le parole, ma con i fatti. Sono orgoglio di far parte di questa famiglia».

Al termine dell’evento, è stata consegnata una targa di riconoscimento a tutte le realtà del territorio che hanno contribuito all’iniziativa, poi l’annuncio a sorpresa: quello di un’ulteriore donazione di 1000 euro a Insieme con i disabili da parte di “Progetti del c`uore: «In questa giornata ho compreso quanto di fondo siete una comunità – ha concluso Annalisa Minetti -. Per questo mi metto a disposizione del Comune di Fiumicino per i vostri progetti sociali. Sarò sempre al fianco fianco di si definisce e si riconosce nella parola comunità».