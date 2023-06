VALLERANO - Torna l’immancabile appuntamento con la sagra della porchetta, organizzata dall'associazione religiosa Bettala San Vittore, comitato festeggiamenti 2022/2023, che si svolgerà presso il giardino comunale da venerdì a domenica. Giochi per bambini, musica dal vivo, serate animate, area camper, mercatino dell’artigianato, visite guidate, cibo tradizionale e divertimento. Oltre alle squisite porchette di Vallerano, tutte prodotte artigianalmente secondo tradizione, sarà possibile assaporare alcuni esempi della rinomata cucina tipica locale, come le inimitabili “fricciolose”. Giochi e divertimento per i più piccoli, musica dal vivo per i più grandi. Per passare un intero fine settimana, in uno dei borghi più suggestivi della Tuscia, è stata organizzata un’area camper inoltre, previsto in programma un mercatino dell’artigianato e delle visite guidate nel centro storico di Vallerano. Si inizia di pomeriggio con la vendita di panini e pizze fritte, e si prosegue alle 20:00 con l’apertura degli stand gastronomici, per passare una serata in compagnia e all’insegna del buon cibo. A partire dalla regina della sagra, la famosa Porchetta di Vallerano. Stand aperti anche la domenica a pranzo, dalle ore 12:30.