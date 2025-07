CIVITAVECCHIA – Giovedì 3 e venerdì 4 luglio torna un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di letteratura di Civitavecchia e del territorio. Alle 21.30 all'Arena Pincio andrà in scena "Libri con le Stelle", la rassegna letteraria organizzata dalla Book Faces con il contributo della Fondazione Cariciv di Civitavecchia. Giunge alla sesta edizione la due giorni dedicata al libro e alla lettura, che ogni anno richiama a Civitavecchia ospiti di alto profilo e noti in tutta Italia.

Questa volta, nell'anno del suo decennale, l'associazione culturale ha deciso di proporre al pubblico due generi letterari: storico e umoristico.

Il 3 luglio Tonia Bardellino e Mario Camilletti dialogheranno amabilmente sul genere storico insieme a Vito Bruschini, Giulio Leoni e Mauro Marcialis, accompagnati dai brani musicali eseguiti da Eleonora Bernabei e Anthony Caruana.

La sera del 4 luglio sarà la volta di Paola Liberatori & Company che ragioneranno attorno al genere umoristico con Alessandro Gori, Isabella Pedicini, Pino Imperatore e Gianluca Cincinelli, e con la partecipazione musicale di Felice Tazzini e Gabriele Tamiri, che sostituisce Gino Fedeli per un imprevisto dell'ultimo momento.

«Siamo emozionati e pronti per questa sesta edizione che ricade nell'anno del decennale dell'associazione - affermano dalla Book Faces - in questi dieci anni l'associazione ha potuto contare sul sostegno di sponsor e associazioni amiche, nonché sulla partecipazione numerosa e attiva dei soci, e il desiderio è di continuare ad organizzare eventi come questo per valorizzare il patrimonio letterario e culturale nazionale. L'ingresso sarà libero e gratuito e la vendita dei libri sarà garantita dalla libreria Dettagli, che ringraziamo per la disponibilità e la collaborazione».

«Continuiamo a sostenere con convinzione Book Faces e questa importante iniziativa – hanno commentato il presidente ed il presidente onorario della Fondazione Cariciv, Gaetano Starace e Gabriella Sarracco – che porta in città nomi di spicco e di livello della cultura e della letteratura nazionale, regalando al pubblico serate coinvolgenti».