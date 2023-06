Domenica, terza domenica del mese, torna l’appuntamento in centro con il mercatino dell’antico.

Vista la concomitanza con il mercato europeo in piazza dei Caduti e in via Marconi, l'appuntamento dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato si terrà eccezionalmente a piazza della Rocca e piazza Fontana Grande.

Un’occasione imperdibile per gli appassionati di oggettistica anticam

Come sempre, le bancarelle apriranno alle 8 del mattino per restare gino al tramonto.