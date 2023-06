TOLFA - "Ricco di eventi il cartellone estivo del Comune di Tolfa 2023 che, come di consueto, spazia molto offrendo eventi a salvaguardia della tradizione con continue e spiccate punte di innovazione". Ad annunciarlo l'assessora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo Tomasa Pala, la quale insieme alla sindaca elencano tutte le maggiori iniziative ed eventi. Il cartellone è veramente puedrico e sicuramente potrà accontentare tutti i gusti. Non mancheranno le sagre Rionali, gli incontri culturali con eccezionali esperti e eccellenti scrittori, bellissime mostre artistiche, imperdibili concerti musicali di vario genere e tanti spettacoli artistici e teatrali. Gran parte delle iniziative rientrano nei noti grandi eventi dell'estate tolfetana: "TolfArte 2023", "Tolfama", "Torneo dei butteri Rionale" e quello Regionale, "TolfaJazz", "Tolfa Gialli&Noir Premio Letterario Glauco Felici 2023 -Fondazione CARICIV", "Lo Spuntino", i "Festeggiamenti di Sant’Egidio", il "Drappo dei Comuni" e, a chiusura dell’estate come vuole la tradizione tolfetana si svolgerà la festa de "La Radica". Dopo un fine settimana molto apprezzato dalla cittadinanza e dai numerosi turisti presenti alla Sagra del Prosciutto, l’amministrazione comunale di Tolfa, guidata dalla sindaca Stefania Bentivoglio , ha presentato il "Cartellone Estivo Tolfetano 2023", ricco di iniziative e grandi eventi all’insegna della cultura a tutto tondo. "Nel dettaglio tra gli eventi nel rispetto e salvaguardia della tradizione ricordiamo - spiegano la sindaca Stefania Bentivoglio e l'assessora alla Cultura Tomasa Pala - il 29 luglio la sfilata dei Butteri e il corteo di persone vestite con abiti tradizionali e munite di antichi strumenti per la coltivazione del grano a partire dalle ore 17; a seguire la cena del Buttero. Il 30 luglio si svolgerà il 33° Torneo dei Butteri Rionale e il 15 agosto il 53° Torneo dei Butteri Regionale. Seguirà il tradizionale appuntamento di poesia Lo Spuntino in programma per il 20 agosto, a cura del Circolo poetico B. Battilocchio. Si proseguirà poi il Drappo del Comuni che si svolgerà dal primo al 3 settembre. Alla fine, invece, il cartellone estivo si concluderà con La Radica, organizzata da Generatio 90 in programma il 9 e il 10 settembre: questo, oltre alle consuete splendide e amate iniziative di giochi della nostra tradizione, presenta quest’anno una nuova proposta di spettacolo itinerante: “Profaguele al balcone”, con l’obiettivo di far conoscere le favole e le filastrocche della nostra tradizione. Gli artisti si esibiranno nel chiostro di Palazzo Buttaoni e nei balconi del centro storico". Molte anche le iniziative artistiche e culturali all’interno dei palazzi di pregio architettonico: "Segnaliamo la presentazione del libro di Renato Giordano: “La nota di Dio” il 29 giugno presso la Pinacoteca Comunale alle ore 18, evento questo organizzato in collaborazione con la Fidapa Tolfa - proseguono la sindaca Bentivoglio e l'assessora Pala - numerosi poi gli appuntamenti letterari e gli incontri con studiosi ed esperti locali presso il "Salotto Letterario" della Villa Comunale che faremo in collaborazione con il Centro Anziani e per questo seguirà il programma dettagliato. Da non dimenticare che il 15 e 16 luglio di svolgerà l’amato appuntamento letterario con "Gialli & Noir Festival Premio Letterario Glauco Felici - Fondazione CARICIV" nella splendida cornice del chiostro dei Padri Agostiniani al Polo Culturale alle ore 21.30. In seno a La Radica il 9 settembre, nel chiostro di palazzo Buttaoni, ci sarà il consueto concerto degli allievi della classe di canto lirico del Conservatorio di Santa Cecilia di Roma diretto dal maestro Emanuela Salucci in collaborazione con il "Circolo Poetico B. Battilocchio". A dimostrazione della cura e della salvaguardia delle arti d’improvvisazione teatrale ci sarà la XXII edizione di Tolfama dal 6 all’8 luglio. La danza è stata protagonista il 25 giugno al Teatro Claudio con ''Emozioni in movimento'' del "Centro Artistico di Danza" Marilena Ravaioli. A luglio, invece, appuntamento con il "Centro studi Danza" di Letizia Costantini che proporrà un doppio appuntamento con il saggio spettacolo: il primo luglio al Teatro Claudio alle ore 21; il 15 luglio, invece, alla Villa Comunale sempre alle ore 21. Sarà poi ad esprimersi la musica di qualità al noto Tolfajazz con concerti di artisti di fama internazionale il 22 e il 23 luglio (promosso dall'Aps Tolfajazz). Il 28 luglio sarà poi la volta del concerto “Rock e i suoi fratelli” a cura dei gruppi Rock locali; mentre il 5 e 6 agosto è in programma l'atteso e amato "Tolfarte - Festival Internazionale dell'arte di strada e dell'artigianato artistico" promosso dall'associazione omonima. Seguirà il "Festival della Musica" della Banda e scuola di musica "G.Verdi" dall’ 11 al 13 agosto ed il concerto di lirica proposto dal Circolo poetico B.Battilocchio il 9 settembre". Per gli amanti dell'arte a tuttotondo tante saranno le mostre d’arte da visitare: "Dopo la splendida mostra di Simona Sarti conclusa il 9 giugno al Polo Culturale - spiegano ancora l'assessora Pala e la sindaca Bentivoglio - si segnalano presso l’atrio comunale la mostra di acquerelli dell’artista Marina Baiocco il 22 e 23 luglio e poi la mostra collettiva dell’artista Lucia Gari e i soci della sua associazione "La bottega dell’Arte" dall’11 al 15 agosto. Infine ci sarà la mostra "Artiamo" dell’artista Silvia di Silvestro al 18 al 20 agosto". Dal 25 al 27 sono previsti i festeggiamenti in onore del patrono S.Egidio, i cui dettagli saranno comunicati a breve dall'amministrazione comunale. A conferma dell’amore e del rispetto per la natura incontaminata e la valorizzazione degli scorci paesaggistici di gran pregio del nostro borgo, all’interno dei vari programmi dei grandi eventi, sono previsti percorsi guidati nel centro storico e nel territorio con la Pro Loco e il direttore del Museo dott. Giordano Iacomelli. Il tutto da vivere pienamente all’insegna del benessere e delle buone abitudini alimentari e dell’enogastronomia di qualità proposti nelle molteplici Sagre in programma: lo scorso 24 giugno si è svolta la Sagra delle Ghighe e lumacata del Rione Poggiarello; seguirà Rocca in Cantina del Rione Rocca il 30 giugno e il primo luglio in via Costa Alta; a seguire la Sagra del Tartufo del Rione Sughera il 7 e l’ 8 luglio nella Villa Comunale; infine la Sagra della Bistecca del Rione Cappuccini dal 14 al 16 luglio a Piazzale Europa. "Ricordiamo i tipici locali di ristorazione ormai noti a tutto il comprensorio e ai turisti internazionali che amano Tolfa e le sue meraviglie culinarie - proseguono la sindaca e l'assessora - un’attenzione particolare è stata rivolta alla valorizzazione dei nostri prodotti artigianali, in primis la Catana e i prodotti tipici che si propongono con note creative, innovative e sostenibili nelle varie iniziative e nei grandi eventi estivi a cura degli AssoProduttori locali e punti vendita. Per il mese di agosto seguiranno nel dettaglio ulteriori aggiornamenti continui su iniziative artistiche e culturali". All' insegna della musica,della danza e del divertimento il programma estivo della frazione di Santa Severa Nord a cura dell' associazione culturale "L'isola Felice". Nel giardino della Delegazione Comunale il 30 giugno si aprono le danze con una festa di inizio estate con musica coinvolgente e animazione per bambini; l'1, l'8, il 15, il 22 e il 29 luglio si aprono le danze con la Balera Estiva in piazza Donatori del Sangue, che prosegue anche nel mese di agosto il 5, il 12, il 19 e il 26; il 16 luglio sarà la volta dell'iniziativa delle Mini Olimpiadi. Il 30 luglio e il 13 agosto ancora animazione per bambini in piazza Donatori del Sangue ed il 30 si svolgerà una divertente Caccia al Tesoro. "Il Comune di Tolfa - concludono l'assessora Tomasa Pala e la sindaca Stefania Bentivoglio - è pronto ad accogliere turisti che vogliono vivere esperienze uniche all’insegna della cultura, dell' arte, del divertimento, della convivialità, del benessere e del piacere di conoscere e apprezzare il patrimonio ambientale, enogastronomico, paesaggistico e storico che ci sono stati donati e tramandati e che vogliamo siano volano di sviluppo turistico ed economico del nostro territorio".

