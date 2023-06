CIVITAVECCHIA – ''Teatro in riva al mare'': è questo il titolo della rassegna organizzata dalla compagnia ''Teatrale Blue in the Face'' diretta dal maestro Enrico Maria Falconi, ospitato nella meravigliosa e suggestiva location della sede della Lega Navale della sezione di Civitavecchia in riva al mare sotto il cielo stellato.

Grazie alla sinergia fra la Compagnia Teatrale ''Blue in the Faces'' e la sezione della Lni di Civitavecchia, presieduta dall'attivissimo presidente Dario Iacoponi, si potrà vivere in una magica atmosfera l'imperdibile calendario che prevede una serie di spettacoli. Ad inaugurare il cartellone è stato, sabato scorso,lo spettacolo teatrale ''Moby Dick. Me stesso cerco”, portato in scena dalla ''Blue in the Faces'' con l'adattamento e la regia di Enrico Maria Falconi.

Si proseguirà poi il 7 luglio con: "Roma e i suoi Re"; appuntamento con la musica, invece, il 15 luglio: "Erasmo canta i POOH" con Erasmo Sabatini. Altro momento musicale il primo agosto con: "La Canzone Classica Napoletana". Colore, musica e tanta allegria il 10 agosto con ''Sonorità di Cuba e non solo''.