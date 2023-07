SUTRI – Sarà una serata tra musica leggera e storia quella che si vivrà venerdì 14 luglio al parco archeologico di Sutri a partire dalle 19. All’interno del calendario di Teatri di pietra, rassegna che da anni valorizza l’anfiteatro di Sutri con commedie e concerti, si inserisce il musicista tedesco Thomas Lambrich con il suo pianoforte. Si esibirà nel suggestivo anfiteatro di Sutri e, a seguire, alle 20, sarà possibile partecipare a una visita guidata all’interno dell’anfiteatro stesso, della necropoli rupestre e dell’antico Mitreo di Sutri, oggi chiesa della Madonna del Parto. Thomas Lambrich, innamorato dell’Italia sin da quando anni fa alloggiò a Suvereto in Toscana, ha già molte esperienze di concerti in meravigliose location della nostra penisola. Il suo obiettivo è portare il pubblico in viaggio verso i paesaggi italiani, grazie a un pianoforte minimalista e ai sentimenti scaturiti da morbide melodie.