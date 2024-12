TARQUINIA - Il tarquiniese Matteo Edoardo Paoloni è il vincitore del Premio Zeno XII edizione con le “Impercettibili oscillazioni” nella sezione romanzi inediti. Matteo Paoloni vero orgoglio per Tarquinia, dal 2009 vive in Spagna dove lavora come editor freelance. Nel 2023 ha fondato Revolver Edizioni, di cui è direttore editoriale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA