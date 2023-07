TARQUINIA - Tra gli eventi in programma per la rassegna estiva di Tarquinia c’è anche un appuntamento che lascerà tutti senza fiato…dalle risate: Carlo Frisi, protagonista in tutti gli spettacoli del Bagaglino e campione italiano imitatori, presenterà al Chiostro di San Marco il suo nuovo spettacolo di cabaret “Falsi d’autore” giovedì 20 luglio alle ore 21.30.

Una galleria di imitazioni e parodie che prendono di mira particolari, dettagli, vizi, virtù e debolezze dei protagonisti più popolari del nostro tempo. Personaggi politici e televisivi, musicisti e tanto altro in una rassegna caricaturale variegata ed esilarante che farà fare un pieno di risate.

Da Papa Francesco, a Sergio Mattarella, da Beppe Grillo a Matteo Salvini, ed ancora Gigi Marzullo, Massimo Ranieri e “Il Volo”, solo per citare alcuni dei nomi che Frisi interpreterà, per trasfigurarli in macchiette divertentissime regalando una serata all’insegna dell’allegria.

