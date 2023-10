Nell'ottobre di quattro anni fa, nella straordinaria atmosfera del Palazzo dei Papi, per esattezza presso la Sala delle Scuderie, l'Associazione e Centro Studi Cesare Dobici propose agli ascoltatori un momento di intensa emozione col concerto Fotogrammi Musicali, dove si percorsero le scene tratte dai più celebri lavori cinematografici girati nella Tuscia accompagnati dall'ascolto delle splendide colonne sonore. Fu un grande successo, presente anche la signora Capitani, consorte del regista, scomparso da non molto, che curò la serie di sceneggiati sul Maresciallo Rocca, tanto caro ai Viterbesi. Tante sono state le richieste all'Associazione di riproporre questa apprezzatissima iniziativa, ma la terribile vicenda pandemica ha bloccato ogni intento. Ecco finalmente la possibilità di rivivere, in un contesto ancora più ampio come la Sala Alessandro IV, le suggestioni di Fotogrammi Musicali. Nell'ambito del cartellone Solidarietà in Musica, infatti, ultimo dei tre appuntamenti, l'Associazione e Centro Studi Cesare Dobici, domenica prossima, 29 ottobre alle 17,30, metterà nuovamente in scena questo interessante concerto- spettacolo, che unisce la piacevolezza dell'ascolto musicale ad un arricchimento storico- culturale. Le più avvincenti scene desunte dalle pellicole nate nella Tuscia, raccontate dalle voci professionali di Veronica Carrubba e Stefano Nazzaro, commentate dal violino di Wanda Folliero e dal pianista Ferdinando Bastianini, la regia curata da Maria Loredana Serafini. Il tutto si terrà, come già detto, nella meravigliosa Sala Alessandro IV , nella surreale magia del Palazzo dei Papi. L'entrata sarà libera ad offerta per le iniziative dell'associazione Eta Beta.

