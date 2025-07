VITERBO - Il viaggio musicale e solidale del Tuscia in Jazz for Sia prosegue, facendo tappa in uno dei luoghi più suggestivi della Tuscia: il millenario Teatro Romano di Ferento. Venerdì 4 luglio alle ore 21, il palco dello storico sito archeologico ospiterà un concerto imperdibile: il cantautore e pianista Sergio Cammariere si esibirà in un intimo e raffinato piano solo e voce. A rendere ancora più speciale la serata, la presenza di due special guest d'eccezione: Giovanna Famulari al violoncello e Daniele Tittarelli al sax soprano. Il concerto di Ferento è il terzo appuntamento del ricco programma estivo del Tuscia in Jazz for Sia, che ha già toccato luoghi di straordinaria bellezza. La rassegna ha preso il via nella magica cornice di Civita di Bagnoregio, per poi fare tappa al maestoso Palazzo Farnese di Caprarola, lasciando un segno indelebile nei cuori del pubblico. Dopo la magia di Ferento, il festival si sposterà in un'altra dimora storica di grande fascino: Villa Giustiniani Odescalchi a Bassano Romano, dove la musica continuerà a risuonare con le performance di Riccardo Rinaudo e Luca Casagrande.

L'evento non è solo un'occasione per godere di musica di alta qualità, ma anche per sostenere una causa importantissima. L'ingresso al concerto ha un costo di 20 euro e, grazie al prezioso contributo del Presidente della Provincia di Viterbo, Ance Viterbo, Unindustria Lazio, Terme dei Papi e Panta Cz, l'intero ricavato sarà devoluto alla ricerca contro la Sla. Un ringraziamento speciale va a Patrizia Natale per aver accolto l'evento all'interno della prestigiosa stagione teatrale di Ferento, rafforzando il legame tra arte, cultura e solidarietà. I biglietti sono disponibili in prevendita sul sito ciaotickets.com. Non perdete l'occasione di vivere una serata magica, immersi nella storia e nella musica, contribuendo al contempo a un'importante causa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA