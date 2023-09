CIVITAVECCHIA – Settembre è il mese delle ripartenze e riprendono anche gli appuntamenti con le letture per bambini nel territorio del progetto “Se leggi tu…Leggo anch’io…Continua!”.

Oggi l’iniziativa è sbarcata ad Allumiere presso l’Anfiteatro presso il Parco del Risanamento. Domani invece l’iniziativa si sposta a Civitavecchia in una location esclusiva: il MANC, Museo Archeologico Nazionale Civitavecchia, sempre dalle 16:30 alle 17:30. In questo caso verranno realizzate delle letture legate al mondo dell’arte e dei grandi classici. Infatti il pubblico ideale sarebbero i bimbi di 5 – 6 anni. Invece, il 9 settembre si leggerà a Santa Marinella presso la Biblioteca Comunale “Capotosti”. Questa volta le letture sono indicate per bimbi dai 0 ai 3 anni accompagnati dai genitori. Appuntamento dalle 11:00 alle 12:00. Il 14 settembre è stata scelta un’altra stupenda location: il castello di Santa Severa. Appuntamento dalle 16:30 alle 17:30. Qui si tornerà nuovamente il 21 settembre, stesso orario. Infine, il 16 settembre si torna alla Biblioteca Capotosti di Santa Marinella, con orario sempre dalle 11 alle 12, ma questa volta le letture saranno rivolte a bimbi dai 4 ai 6 anni. «Insomma, un mese ricco di appuntamenti che comunque proseguiranno fino al prossimo anno – hanno spiegato dalla Fondazione Molinari, organizzatore dell’iniziativa – naturalmente, l’ingresso è gratuito e le letture sono svolte da professioniste. Il progetto è infatti finanziato dal Centro per il libro e la lettura in quanto ha vinto il bando “Leggimi 0 – 6”».