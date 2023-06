CIVITAVECHCIA – Il progetto "Se leggi tu...leggo anch'io... Continua!" domani mattina dalle 11:30 alle 12:30 torna a Civitavecchia alla Biblioteca Comunale Alessandro Cialdi. Infatti esperti lettori leggeranno ad alta voce ed intratterranno i bimbi dai 0 ai 6 anni nello spazio creato proprio per i più piccini all'interno della Biblioteca.

Il progetto, che vede come capofila Il Ponte di Don Egidio Smacchia insieme alla Fondazione Molinari Onlus, ha vinto il bando "Leggimi 0-6" ed è finanziato dal Centro per il libro e la lettura. Leggere sin dai primi mesi di vita, persino in età prenatale, rappresenta una buona pratica con importanti riflessi sullo sviluppo neurologico e cognitivo del bambino. Il programma Leggimi 0-6 ha l’obiettivo di promuovere la lettura ad alta voce in età prescolare, all’interno della famiglia, nelle strutture sanitarie, educative e sociali.

L’ingresso è libero e gratuito.