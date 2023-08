VETRALLA – Sarà una delle settimane più esplosive quella che si appresta a vivere la città di Vetralla, tutta praticamente dedicata a Sant’Ippolito.

Tra la rassegna teatrale, quella cinematografica con forum, il palio di Sant’ippolito, la musica, e l’incursione fascinosa della notte di San Lorenzo tra stelle e candele, gli appuntamenti non lasceranno indietro nessuno. Oggi l’inizio delle celebrazioni con il primo cinema sotto le stelle della città. Nel centro storico a vicolo del Sole, sotto la direzione artistica di Paolo Neri e Vincenzo Cozzolino, due ragazzi appassionati di cinema, sostenuti dalle associazioni Vecin e Finali alternativi, verrà proposta la prima pellicola cult “Il grande Lebowski”, un film che pur nella leggerezza, lascia spazio a spunti notevoli di riflessione, per proseguire domani, con un’altra pellicola che, anche questa, non deluderà gli spettatori “Margini”, un film che porta in primo piano, in un affresco cinematografico, la vita di provincia e la voglia di riscatto. Giovedì l’appuntamento è doppio, alle 19 con il torneo di tennis di Sant’Ippolito alla villa comunale e la sera dalle 21,30 con la notte di San Lorenzo Tra Stelle e Candele a cura dell’associazione centro storico Aps, dove l’atmosfera di tutto il borgo antico, sarà incorniciata da migliaia di luci, a disegnare nuove scenografie e un nuovo percorso, partenza da piazza della Rocca. Nel frattempo, tutte le associazioni coinvolte, nella realizzazione di questo evento che fa sempre il pienone di pubblico, sono già al lavoro. E ogni sera è un continuo suono di barattoli di vetri e prove di disegni da replicare nei vari vicoli coinvolti, con la supervisione della presidente Giovanna Goddi, una fase preparatoria che promette grande successo e innumerevoli opere d’arte, anche per questa edizione. Venerdì 11 si prosegue con il torneo di tennis sempre alla villa comunale, e si termina con la terza pellicola della rassegna cinematografica, a essere messa in visione sempre alle 21 a Vicolo del Sole, sarà stavolta un classico del cinema “Vacanze Romane”. Vincenzo Cozzolino e Paolo Neri hanno avuto più incontri con gli altri ragazzi delle due associazioni di cui fanno parte, prima di decidere cosa proporre al pubblico per questa prima rassegna. Scegliendo tra pellicole di grande appeal e significati.

Il 12 agosto sarà invece la volta della processione religiosa serale a cura di Don Roberto Mingolla. Mentre il 13 agosto si consumerà la giornata di punta delle varie manifestazioni dedicate a Sant’Ippolito, e si svolgerà infatti alle 16,30 la partenza da piazza Umberto I del corteo storico dei Cavalieri dell’8 maggio a cura del centro equitazione “le Valli”, con sfilata fino alla Villa comunale, dove scenderà in campo l’atteso palio. Momento in cui le varie contrade si contenderanno il primo premio in una sfida che racchiude tutte le più belle tradizioni locali.

Alle 21,15 sarà la volta del previsto concerto della storica banda “O Pistella”, che propone una musica da “Sballo” con sorprese e brani da partecipare da parte di tutto il pubblico. Il maestro Mentuccia e la presidente Alessia Forliti promettono grandi cose. Il 17 agosto alle 17,30 al parco Foà, si terrà l’appuntamento curato da Francesca Spurio con i più piccoli, “Francesca raccontami una storia”, in replica il 24 agosto stessa ora ai giardini d’inverno. Chiuderà il ciclo dei festeggiamenti il grande concerto del 26 agosto in piazza Umberto I alle 21,15 con l’esibizione della Fuccelli Fisarmony, orchestra conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Un momento musicale, straordinario e imperdibile per la città di Vetralla, che vive in uno spirito di collaborazione tra amministrazione comunale, pro loco e associazioni.

