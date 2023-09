S. MARINELLA - Si concluderà domani pomeriggio alle 16,30, l’appuntamento “Se leggi tu, leggo anch’io”, previsto nei locali del Polo museale del castello di S. Severa. Il progetto, rivolto ai bambini di diverese età, è partito a metà giugno, coinvolgendo tanti giovanissimi lettori e le loro framiglie. Gli incontri si sono svolti al Parco Saffi, alla biblioteca comunale e al Museo del castello. “Siamosoddisfatti del successo che questa iniziativa ha suscitato nella nostra città – dice l’assessore alla Cultura Gino Vinaccia- ringrazio la dottoressa Cristina Perini e lo staff della biblioteca per l’impegno e la cura che hanno nel seguire e portare avanti ogni progetto. Ringrazio soprattutto la Fondazione Angelo e Mafalda Molinarie il Centro per il libro e la lettura, che hanno finanziato il progetto”. Il programma della biblioteca proseguirà con la presentazione del libro “Vita senz’anima” di Bomboi al castello di Santa Severa, in occasione della Giornta Mondiale dell’ Alzheimer. Sono state invece posticipate le presentazioni dei libri “Il vino, il verso, la stella di G Muratgia e “Atlante archeologico illustrato dei monti della Tolfa di Stracci, che si svolgeranno in biblioteca rispettivamente il 6 ottobre alle 17:30 e il 12 ottobre alle 10.