TOLFA - Cresce l'attesa a Tolfa per il 33esimo Saggio Spettacolo del "Centro Studi Danza", diretto dalla professoressa Letizia Costantini. Come ogni anno torna in collina, quindi, stasera alle 21 al teatro Claudio, l'appuntamento con la danza d'alto livello della docente e coreografa Letizia Costantini, che fonde tecnica, passione, colore, emozioni.

"È stato - spiega la professoressa Costantini - un anno lungo e faticoso, ma altrettanto stimolante e gratificante". Il Centro Studi Danza è un'associazione che va avanti da decenni, svolge la sua attività nel campo culturale, formativo, ricreativo e sportivo grazie alla professoressa Letizia Costantini che, attraverso un lavoro costante di grande livello culturale, riesce a dar vita ogni anno a eccezionali spettacoli, ovviamente con l'aiuto prezioso dell'intera famiglia Costantini.

La performance di questa sera del "Centro Studi Danza" vedrà esibirsi le allieve in numerose e sgargianti coreografie, che spazieranno tra i diversi stili di danza e tratteranno temi profondi e divertenti. "Sarà un mix di allegria e colori con scenografie altrettanto degne di nota - conclude la coreografa e professoressa Letizia Costantini - questa sera finalmente lo spettacolo darà vita al sacrificio e all'impegno di un intero anno". Gli allievi del Centro Artistico di Danza attendono invitano tutti a non mancare a questo importante e imperdibile evento coreutico.

